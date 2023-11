Israel: Mehr als 11.000 Ziele seit Kriegsbeginn getroffen

Darunter befänden sich Kommandozentralen und Terrorzellen der Hamas, teilte die israelische Armee Mittwoch früh weiter mit. Bei Kämpfen am Vortag hätten die Bodentruppen in der Gegend von Jabalia im Norden Gazas mehrere Hamas-Terroristen aufgespürt, die sich in einem mehrstöckigen Gebäude nahe einer Schule, eines medizinischen Zentrums und in Regierungsbüros verschanzt hatten.Die Bodentruppen hätten daraufhin die Luftwaffe angeordnet, die Terroristen anzugreifen, hieß es. Bei dem Großangriff kamen Dutzende Menschen ums Leben. Wie das Militär weiter erklärte, bombardierte die Luftwaffe auch ein mit Panzerabwehrraketen bewaffnetes Fahrzeug, das auf die israelischen Streitkräfte zugefahren sei.Der Iran verurteilte unterdessen den Angriff des israelischen Militärs auf das palästinensische Flüchtlingslager Jabalia scharf. Außenamtssprecher Nasser Kanaani sprach in dem Zusammenhang von einer „brutalen Attacke“ und warf dem Erzfeind der Islamischen Republik Kriegsverbrechen vor, wie aus einer Erklärung des Außenministeriums vom Dienstag hervorgeht. Die iranische Staatsführung hatte in den vergangenen Wochen seit Beginn des Gaza-Kriegs dem jüdischen Staat immer wieder gedroht.Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei dem gezielten Luftangriff auf Jabalia rund 50 Terroristen getötet, auch der Hamas-Kommandant Ibrahim Biari, der den Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt war.