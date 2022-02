Israel streicht Pflicht zum Green Pass weitgehend

Der Besuch von Restaurants, Kinos und Hotels ist nun auch ohne Green Pass und ohne negativen Corona-Test möglich. Auch bei der Ausreise aus Israel müssen Ungeimpfte keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen.Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten in dem 9,4 Millionen-Einwohner-Land hat am Wochenende erstmals seit Beginn der Pandemie den Wert 1200 überschritten. Am Montag meldete das Gesundheitsministerium 1235 betroffene Menschen. Israel hat allerdings nach derzeitigem Stand vor rund 2 Wochen den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten. Nach mehr als 85.000 Neuinfektionen an einem Tag wurden am Montag noch 52.600 neue Fälle gemeldet.

dpa