Israelische Kampfflieger greifen Raketenbasis der Hamas an

Nach Angaben der Armee am Samstag handelte es sich um eine Reaktion auf Feuerballons, die am Vortag wiederholt vom Gazastreifen aus in Richtung Israel aufstiegen.Die Raketenbasis befand sich nach Armeeangaben in der Nähe von Gebieten, in denen Zivilisten leben. Über Tote und Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Die EU, USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

dpa