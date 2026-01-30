Bei einem Angriff der Luftwaffe seien „drei Terroristen eliminiert“ worden. Zudem seien weitere Angriffe in der Gegend ausgeführt worden. Soldaten seien im Einsatz, um die übrigen „Terroristen“ aufzuspüren.<BR \/><BR \/>Seit dem 10. Oktober 2025 gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen der militanten Palästinenserorganisation Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Israel pocht auf eine Entwaffnung der Hamas und die Zerstörung des von den Islamisten genutzten Tunnelsystems im Gazastreifen.