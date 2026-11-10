<BR \/>Die Parlamentswahl vom 27. Oktober hatte keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse geschaffen. Präsident Izchak Herzog beauftragte am Sonntag den früheren Generalstabschef Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Der 66-jährige Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar hat zunächst 28 Tage Zeit, um eine Koalition zustande zu bringen.<h3>\r\nOpposition will Parlamentspräsident ablösen<\/h3>Das Oppositionslager will als ersten Schritt den Parlamentspräsidenten Amir Ohana von der rechtskonservativen Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ablösen. Die Oppositionsführer einigten sich Medienberichten zufolge auf den früheren Minister Matan Kahana aus Eisenkots Jaschar-Partei als Nachfolger. Mit einer Abstimmung wird binnen einer Woche gerechnet.<BR \/><BR \/>Die Ablösung Ohanas soll dem Oppositionslager mehr Kontrolle über die parlamentarischen Abläufe verschaffen. Ziel ist es, zentrale Bestandteile der umstrittenen Justizreform rückgängig zu machen, die Netanjahus rechtsreligiöse Regierung seit Anfang 2023 vorangetrieben hat.<h3>\r\nUntersuchung des 7. Oktober vorantreiben<\/h3>Außerdem will die Opposition die Einsetzung einer staatlichen Untersuchungskommission zum Versagen der israelischen Führung und Sicherheitskräfte vor und während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 drängen. Netanjahu hat sich in den vergangenen drei Jahren gegen die Einsetzung einer solchen unabhängigen Untersuchungskommission gesperrt.<h3>\r\nRechte Demo während Parlamentssitzung<\/h3>Israelischen Medien zufolge demonstrierten mehrere Hundert rechtsgesinnte Menschen vor dem Parlamentsgebäude während der ersten Sitzung der Knesset. Der Protest richtete sich demnach gegen eine mögliche Beteiligung arabischer Parteien an einer neuen Regierung. Auch innerhalb des Oppositionslagers gibt es allerdings erhebliche Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit ihnen.<BR \/><BR \/>Die arabischen Parteien hatten bei der Wahl stark abgeschnitten. Netanjahus Likud-Partei warf ihnen Wahlbetrug vor. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees werden bestimmte Aspekte des Wahlprozesses untersucht. Die Ermittlungen stellen jedoch nicht die bereits offiziell verkündeten Wahlergebnisse insgesamt infrage.