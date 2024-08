In der Ermittlung zum Todesfall von Aaron Engl scheint das Unfallszenario immer weiter in den Hintergrund zu rücken. Auch ein Suizid gilt als unwahrscheinlich – angesichts von Hinweisen auf mindestens eine weitere Person. Was demnach noch im Raum steht, ist der Verdacht, dass Engl auf der Alm ermordet wurde – doch die Ermittler sollen auch Indizien auf ein komplexeres Szenario nachgehen.