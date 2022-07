Ist Deutschland das einzige EU-Land mit Gas-Alarmstufe?

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine rüstet sich Europa aktuell für einen starken Rückgang der Gasversorgung. In Deutschland wurde aufgrund der Drosselung der russischen Gasimporte bereits die „Gas-Alarmstufe“ – die zweithöchste von dreien – ausgerufen. Mit einer Grafik mokieren sich Social Media-Nutzer darüber, dass Deutschland das einzige Land mit einem ausgerufenen „GASNOTSTAND“ sei.

Die in der EU anzuwendenden Warnstufen sind in der EU-Verordnung Nr. 994/2010 „über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung“ geregelt. Darin wird in drei Stufen unterschieden. - Foto: © shutterstock