„Man kann davon ausgehen, dass Urlaub am Meer wohltuend ist und für viele Menschen tatsächlich gesundheitsfördernde Effekte hat“, sagt der langjährige Meraner Geriatrie-Primar Christian Wenter.<BR \/><BR \/>Meeresluft wirkt aber wahrscheinlich nicht „magisch heilend“. <BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblatts“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318242_image" \/><\/div>