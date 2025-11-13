<BR \/><BR \/>In Südtirol leben laut dem Tierärztlichen Dienst aktuell rund 40.500 Hunde und etwa 105.000 Katzen. Die Kosten für die Halterinnen und Halter sind zum Teil beträchtlich: Neben den eventuellen einmaligen Anschaffungskosten kommen laufende Kosten für Futter, Tierbedarf und auch Kosten für medizinische Notwendigkeiten hinzu. Gerade Letztere können beträchtlich ausfallen, wenn es dem Vierbeiner nicht gut geht. <BR \/><BR \/>Die Versicherungsbranche bietet Lösungen an – doch sind diese „PET Versicherungen“ tatsächlich sinnvoll? Das Fazit der Verbraucherzentrale Südtirol: Die Policen sind oft teuer und bieten teils nur geringe Leistungen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKombiprodukte für Haustiere<\/h3>Auf dem Markt gibt es Kombiprodukte, die „All-in“ Leistungen für Haustiere versprechen. Diese umfassen medizinische Leistungen, eine Haftpflichtversicherung für das Tier sowie eine Rechtsschutzversicherung. Laut der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) ist das meist zu viel, da viele dieser Komponenten bereits durch bestehende private Versicherungen abgedeckt sind. Haustiere zählen in der Regel als Familienmitglieder und sind daher im Normalfall über die Familienhaftpflichtversicherung versichert. Gleiches gilt für die Rechtsschutzversicherung. Wer also bereits eine solche Absicherung für die Familie hat, benötigt in der Regel keinen zusätzlichen Schutz für das Haustier in diesen Bereichen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nFokus auf medizinische Leistungen<\/h3>Bleibt somit vor allem die Absicherung der medizinischen Kosten für das Tier, beispielsweise bei Tierarztbesuchen oder größeren Eingriffen wie Operationen. Gerade hier kann es teuer werden, wenn das Haustier verletzt ist oder schwer erkrankt. Eine geeignete Tierversicherung sollte in solchen Fällen greifen.<BR \/><BR \/>In der Regel haben sie folgenden Deckungsumfang bei Unfall und Krankheit: Kostenübernahme bei Operationen, ambulante und stationäre Behandlungskosten Rehabilitations- und Therapiekosten.<BR \/><BR \/>Leider sind dabei die Deckungssummen teilweise gering. So gibt es beispielsweise Versicherungsprodukte für Hunde, die Kosten im Ausmaß von 80% mit einer Deckelung von höchstens 1.300 Euro pro Jahr vorsehen. Dabei starten die Prämien von solchen Pet–Health Versicherungen bei 18 Euro pro Monat (216 Euro im Jahr) bis hin zu 40 Euro im Monat (480 Euro im Jahr), wobei hier die Deckungssummen etwas höher liegen.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72268234_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nFazit<\/h3>Haustierhalterinnen und Haustierhalter sollten genau prüfen, ob eine PET-Versicherung wirklich nötig ist. Oft stehen Preis und Leistung nicht im Verhältnis. Vor Abschluss empfiehlt sich ein sorgfältiger Vergleich von Deckungssummen, Ausschlüssen und Vertragslaufzeiten, um die beste Absicherung zum fairen Preis zu finden.<BR \/><BR \/>Für Fragen oder Unklarheiten können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an die Versicherungsberaterin der VZS wenden (0471-975597 oder info@verbraucherzentrale.it).