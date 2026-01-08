„In vielen Landesteilen sanken die Temperaturen in dieser Nacht noch etwas tiefer als bisher, Kältepol war Sexten mit minus 19 Grad“, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, betont. „In den tiefen Lagen sticht Gargazon heraus mit minus 12 Grad.“<h3>\r\nAbsoluter Kälterekord in Südtirol vor 56 Jahren in Toblach<\/h3>Aber: „Von absoluten Kälterekorden sind wir weit entfernt, der liegt in Toblach bei minus 29 Grad am 10. Februar 1969.<h3>\r\nHeute: Ein paar Zentimeter Schnee<\/h3>Und wie sieht es mit Neuschnee aus? „Ergiebige und landesweite Schneefälle sind zwar nach wie vor keine in Sicht, aber es gibt jetzt zumindest einen Streifschuss“, so Peterlin. <BR \/>„Heute beginnt es im Norden Südtirols leicht zu schneien, am Alpenhauptkamm rund 5-10 Zentimetern. Morgen ziehen auch weiter im Süden ein paar Schneeschauer durch.“<BR \/><BR \/>Die Temperaturen bleiben winterlich kalt bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus 11 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>