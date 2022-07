Istat: Mehr Verkehrsunfälle mit Elektrorollern – Vorfälle vervierfacht

Von den 1980 Verletzten waren 1903 Fahrer und 77 Beifahrer. 202 Autofahrer blieben bei Unfällen unverletzt, während 127 Fußgänger verletzt wurden. E-Bikes hingegen waren in 691 Unfälle verwickelt (240 im Jahr 2020), bei denen 13 Menschen ums Leben kamen (6 im Jahr 2020).Diverse Firmen bieten ihre E-Scooter in den italienischen Großstädten zum Ausleihen an. Sie sind vor allem bei jungen Menschen und Touristen beliebt, die damit die Stadt erkunden. Neben den Unfällen gibt es immer wieder Ärger darüber, dass falsch geparkte Scooter die Gehwege versperren.