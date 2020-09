Italien: 1108 Neuinfizierte in 24 Stunden

Am Montag wurden 1108 Neuansteckungen gemeldet, nach 1297 am Vortag. 12 Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es 7 gewesen.35.553 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle liegt bei 32.993, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1.683 auf 1.719.Auf der Intensivstation liegen am Montag 142 Patienten, am Vortag waren es 133. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 31.132 Menschen.In Südtirol wurde am Montag nur eine Neuinfektion gemeldet. Den Überblick über das Corona-Geschehen hierzulande gibt es hier.

apa/stol