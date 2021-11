Italien: 12.877 Neuinfektionen und 90 Todesopfer

In den letzten 24 Stunden wurden 596.898 Coronatests durchgeführt, die Positivrate beträgt 2,1 %, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu gestern darstellt.624 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 18 mehr als gestern. Die Zahl von 90 Todesopfern ist die höchste seit Januar 2021; damals betrug die Anzahl der an Corona gestorbenen Personen 93.Aktuelll sind in Italien 178.946 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 4.982.022 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. 133.627 starben im Zusammenhang mit Covid19.

ansa/stol