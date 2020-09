Italien: 1326 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1326 Neuinfektionen bei 102.959 Abstrichen gemeldet. Noch am Vortag waren es 978 Neuansteckungen gewesen.6 Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2.35.497 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle liegt bei 27.817, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1380 auf 1437.Auf der Intensivstation befinden sich 109 Patienten, am Vortag waren es 107. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 26.271 Menschen. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 208.201.Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza erklärte am Mittwoch bei einer Fragestunde im Senat, dass schon bis Ende dieses Jahres die ersten Dosen des Impfstoffes „Astrazeneca“ der Öffentlichkeit zugänglich sein können. Die Europäische Union setzt große Hoffnungen auf das Mittel von AstraZeneca. Sie hat sich im Fall der Zulassung bereits das Recht zum Kauf von bis zu 400 Millionen Dosen gesichert.

stol/apa