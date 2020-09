Italien: 1597 Neuinfizierte in 24 Stunden

35.587 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 35.708, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1778 auf 1836. Auf der Intensivstation lagen am Donnerstag 164 Patienten, am Vortag waren es 150. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 33.708 Menschen.In der Region Lombardei, der am stärksten von der Pandemie betroffenen italienischen Region, gab es am Donnerstag ein Todesopfer. Die Zahl der Verstorbenen stieg somit auf 16.892. 245 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 256. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei 30 Patienten.Trotz zunehmender Zahl an Infektionsfällen schließt die Regierung um Premier Giuseppe Conte einen zweiten Lockdown nach jenem im März und April aus. „Es wird zu keinem neuen kompletten Lockdown kommen“, versicherte Außenminister Luigi Di Maio. Er rief die Italiener auf, sich streng an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten.„Vom verantwortungsbewussten Verhalten der Italiener hängen die Maßnahmen ab, die wir im Herbst ergreifen werden“, sagte Di Maio. Italien zähle zu Europas Schlusslichtern, was die Zahl der Neuansteckungen betreffe. Dies sei den Entbehrungen der Bevölkerung zu danken.Laut Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut (ISS) ist die Zahl der täglich gemeldeten Neuansteckungen steigend, doch Italien befinde sich in einer anderen epidemiologischen Phase als jener im vergangenen Februar. Die meisten Covid-19-Träger seien derzeit symptomfrei. Hinzu sei das Gesundheitswesen besser in der Lage auf Infektionsherde zu reagieren.

apa