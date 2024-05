16-Jährige in die Prostitution getrieben – mehrere Festnahmen

Mutter schöpfte Verdacht

In Bari sollen mehrere 16-jährige Jugendliche in einen Prostitutionsring getrieben worden sein, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur ANSA. Das ergaben die Ermittlungen der Polizei von Bari , die Maßnahmen gegen 10 Personen verhängt hat.4 Frauen im Alter von 21, 24, 25 und 35 Jahren landeten hinter Gittern. 2 mutmaßliche Freier stehen unter Hausarrest, ein 55-jähriger Rechtsanwalt aus Lecce darf seine Wohnsitzgemeinde nicht verlassen. Maßnahmen verhängt wurden auch gegen einen 45-Jährigen aus Bari , der offenbar ein Hotel leitete, in dem er die Prostitution geduldet haben soll.Den Verdächtigen wird vorgeworfen, in unterschiedlicher Weise die Prostitution der jungen Mädchen veranlasst, begünstigt, ausgebeutet, geleitet und organisiert zu haben.Um zu verhindern, dass die Eltern Verdacht schöpfen, verwendeten die Jugendlichen das Geld nicht für Kleidung und Modeaccessoires, sondern gaben es in Nachtclubs, für Drogen und Alkohol aus. Dennoch war es eine Mutter, die den Anstoß zu den Ermittlungen gab. Sie war es, die die Polizei um Hilfe bat, da ihre Tochter plötzlich „seltsam und reizbar“ wurde, sie nächtelang verschwand und Storys von Partys in Nachtclubs veröffentlichte.„Die 16-Jährigen sind nicht im Stande gewesen zu verhindern, von falschen Freundschaften in perverse Mechanismen hineingezogen zu werden, die von skrupellosen Menschen gesteuert wurden“, erklärte der stellvertretende Staatsanwalt von Bari , Ciro Angelillis.