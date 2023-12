Italien: 2 Überfälle auf Werttransporter sorgen für Aufsehen

Schüsse in die Luft

Foto: © ANSA / Ansa

Zu einem der beiden Überfälle kam es heute gegen 6.30 Uhr in der Provinz Novara, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet: Unbekannte Täter stellten einen Lkw auf der Autobahn A4 zwischen Mailand und Turin quer auf die Fahrbahn, um so den Lenker eines Werttransporters zum Anhalten zu zwingen.Diesem gelang es allerdings das Hindernis auf der Fahrbahn zu umfahren, ohne sich dabei durch Luftschüsse der Kriminellen beiirren zu lassen. Nach diesem misslungenen Überfall, ergriffen die Täter die Flucht. Dabei streuten sie Nägel auf die Autobahn, um eine Verfolgung zu erschweren.Ähnlich gingen Kriminelle am Montagvormittag auch auf Sardinien in Provinz Nuoro vor: Sie zwangen den Fahrer eines Kleintransporters zum Anhalten und steckten sein Fahrzeug anschließend in Brand. So gelang es ihnen, anschließend den Fahrer eines vorbeikommenden Werttransporter zum Anhalten zu bewegen.Als das Fahrzeug stillstand, umzingelten die Kriminellen es und zwangen den Fahrer auszusteigen. Anschließend setzen sie auch dieses Fahrzeug in Brand. Ob es gelungen ist, die Ladung zu stehlen ist derzeit noch unbekannt.In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden, wie die Ansa meldet.