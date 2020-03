Italien: 2249 Neuerkrankungen

Diese Zahlen hat der staatliche Zivilschutz am Donnerstagabend vorgelegt. Die Marke von 1000 überschritten wurde bei den Toten: 1016 Menschen in Italien sind bis Donnerstag gestorben.Gestiegen ist auch die Zahl der Geheilten: 1258 Menschen haben die Infektion überstanden, das sind 213 mehr als am Mittwoch.Von den 12.839 Patienten befinden sich 6650 in den Krankenhäusern, 5036 sind in häuslicher Quarantäne.

ansa/stol