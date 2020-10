Italien: Fast 27.000 Corona-Neuinfektionen und 217 Tote

Die Zahl der gestorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 38.122. Innerhalb von 24 Stunden wurde eine Rekordzahl von 201.452 Tests durchgeführt. Hier die Zahlen vom Mittwoch zum Vergleich. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte am Donnerstag auf 299.191, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 14.981 auf 15.964, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit.Auch die Intensivstationen in den Krankenhäusern füllen sich immer weiter. Mittlerweile benötigen 1651 Patienten eine intensivmedizinische Betreuung, 115 mehr als noch am Vortag.Während italienweit Proteste gegen den von der Regierung verhängte „Mini-Lockdown“ im Gange sind, hat Regierungschef Giuseppe Conte am Donnerstag die Italiener zu Zusammenhalt aufgerufen und seine Anti-Covid-Maßnahmen verteidigt. „Dies ist die Zeit, in der wir geschlossen bleiben müssen“, sagte der parteilose Premier.

apa/stol