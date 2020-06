Italien: 30 Corona-Todesopfer und 190 Neuinfektionen

Insgesamt sind 34.644 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Mittwoch auf 18.655. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 1610, jene der Patienten auf Intensivstationen auf 107. 16.938 Menschen sind in Heimquarantäne. 186.111 Corona-Infizierte galten als genesen.Es gab 5 Regionen, in denen keine einzige Neuinfektion festgestellt wurde: Apulien, Friaul-Julisch Venetien, Kalabrien, Molise, Basilikata und Trient.In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 7 Tote gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.586 stieg. 88 Neuinfizierte gab es in der Region, die Zahl der aktuell Infizierten in der gesamten Lombardei lag bei 12.227. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 692. 48 Patienten lagen auf einer lombardischen Intensivstation.

apa/stol