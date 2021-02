Italien: 307 Tote und fast 8000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Insgesamt sind in Italien 91.580 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg binnen 24 Stunden von 19.266 auf 19.527. Auf den Intensivstationen wurden 2143 Personen behandelt, 36 mehr als am Sonntag. 144.270 Abstriche wurden genommen, 5,5 Prozent fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien 2,58 Millionen Personen immunisiert. Aus Angst vor einer Ausbreitung zweier Corona-Mutationen in der italienischen Provinz Perugia hat die zuständige Regionalregierung einen Lockdown verhängt. Mehrere Fälle sowohl der britischen als auch der brasilianischen Variante des Coronavirus seien festgestellt worden, hieß es in einer Mitteilung der Regierung der mittelitalienischen Region Umbrien.

apa