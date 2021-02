Italien: 318 Corona-Tote und 16.424 Neuinfektionen in 24 Stunden

Die Zahl der Neuinfektionen stieg von 13.314 auf 16.424, teilte das Gesundheitsministerium mit. Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 96.666 Menschen in Folge einer Corona-Infektion ums Leben.Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank unterdessen von 18.295 auf 18.217. Auf den Intensivstationen wurden 2157 Personen behandelt, 11 mehr als am Vortag. 340.247 Abstriche wurden genommen, 4,8 Prozent davon fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember haben rund 3,75 Millionen Italiener zumindest die erste Impfdosis erhalten.Die Regierung um den neuen italienischen Premier Mario Draghi plant, spätestens nächste Woche eine neue Verordnung mit Anti-Covid-Vorlagen zu verabschieden, die vom 6. März bis zum 6. April gültig sein soll. Die Verordnung werde auch Vorschriften in Zusammenhang mit den Osterfeierlichkeiten Anfang April enthalten, meinte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza in einer Ansprache vor dem Parlament am Mittwoch.Die zügige Fortsetzung der Impfkampagne sei für die Regierung Draghi eine Priorität. Die jüngsten Verzögerungen bei einigen Impfstofflieferungen sollen bereits in den nächsten Wochen behoben werden, erklärte der Gesundheitsminister. Dank der Impfkampagne könne Italien endlich „Licht am Ende des Tunnels“ sehen.Die nächste Etappe der am 27. Dezember begonnenen Impfkampagne sei die Immunisierung des Schulpersonals. Dies soll mit den Vakzinen des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca erfolgen, der Italien bis Ende März 5 Millionen Dosen Impfstoff liefern wird. AstraZeneca hatte diese Woche eine Halbierung der vereinbarten Lieferungen von Impfdosen an die EU im zweiten Quartal 2021 angekündigt.

apa