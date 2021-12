Italien: 3,2 Millionen Impfdosen in einer Woche

Laut Angaben des Gesundheitsministeriums waren es 3.229.474 Spritzen, die gesetzt wurden. Die Daten auf der Internetseite des Ministeriums werden der italienischen Presseagentur Ansa zufolge jedoch noch weiter aktualisiert.Um eine vergleichbare Anzahl an Impfungen binnen 7 Tagen zu erhalten, ist ein Blick auf die Situation im Sommer nötig. In der letzten Juliwoche wurden nämlich rund 3,6 Millionen Dosen verabreicht.Im Vergleich zu damals machten in der vergangenen Woche die Booster-Impfungen den größten Prozentsatz aus, gefolgt von den Erst- und Zweitimpfungen.In Südtirol hat man vor allem am vergangenen Wochenende verstärkt den Schutz gegen das Virus verteilt. Im Rahmen der Aktion „Südtirol impft“ wurden 46.578 Pikse gesetzt.

ansa/stol