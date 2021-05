Italien: 3455 Neuinfektionen und 140 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden 118.924 insgesamt PCR- und Antigentests untersucht. 2,9 Prozent davon waren positiv, wie das italienische Gesundheitsministerium mitteilt. Damit bleibt die Positivitätsrate stabil.1754 Coronavirus-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 25 weniger als noch am Vortag. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden 12.024 Covid-Patienten behandelt. Am Vortag waren es noch 110 mehr gewesen.

stol