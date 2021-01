Italien: 348 Corona-Tote und 10.800 Neuinfizierte

Die Behörden meldeten am Montag 348 weitere Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen 24 Stunden gestorben sind. Am Vortag waren es 347 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 75.680.Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sank am Montag von 14.245 auf 10.800. Dabei wurden 77.993 Tests durchgeführt. 13,8 Prozent davon fielen positiv aus. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg in 24 Stunden von 23.075 auf 23.317 Personen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sank auf 2.579, das sind vier weniger als am Vortag.Seit Beginn der Impfkampagne am vergangenen Sonntag wurden 118.713 Personen geimpft. Am morgigen Dienstag wird in Italien eine weitere Impfstofflieferung erwartet. Die Regierung von Ministerpräsidenten Giuseppe Conte arbeitet an neuen Vorschriften für die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen. So wird eine neue Verordnung für eine einwöchige Übergangszeit bis zum 15. Jänner erwartet. Diese soll landesweite Maßnahmen zur Eingrenzung der Epidemie enthalten. STOL hat berichtet.

apa/stol