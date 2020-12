Italien: 445 Todesopfer und 8585 Neuinfektionen

Am Montag meldeten die Behörden 445 Personen, die neu an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 305 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 72.370.Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sank am Montag von 8913 auf 8585 bei 68.681 durchgeführten Tests. 12,5 Prozent davon fielen positiv aus. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 23.571 auf 23.932 Personen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2580 auf 2565. Ab Dienstag soll in Italien eine Lieferung von 470.000 Dosen Impfstoff des Pharmakonzerns Pfizer-Biontech eintreffen. Die Ampullen sollen in allen italienischen Regionen verteilt werden.Die Regierung in Rom hofft, in einer ersten Phase 1,7 Millionen Menschen zu impfen. Italien ist mit über zwei Millionen Ansteckungen seit Februar eines der weltweit von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder der Welt.

apa/stol