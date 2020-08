Italien: 463 Neuinfektionen und 2 Corona-Tote

Die Zahl der noch aktiv Infizierten liegt bei 13.263, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 771 auf 763. Auf der Intensivstation befinden sich 45 Patienten, 2 mehr als am Vortag.35.205 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. 12.455 Menschen befinden sich derzeit in Heimquarantäne. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 202.098.In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es ein Todesopfer. Die Zahl der Todesfälle stieg somit auf 16.833. 71 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden.In den lombardischen Spitälern befinden sich 155 Covid-19-Erkrankte. Auf Intensivstation liegen 9 Patienten.

apa/stol