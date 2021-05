Italien: 5060 Neuinfektionen und 198 Todesfälle

Die Corona-Infektionslage in Italien verbessert sich weiter: In den vergangenen 24 Stunden wurden nur 5080 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Am gestrigen Sonntag waren es 8292 gewesen.Allerdings wurden auch weit weniger Tests ausgewertet: Während es am Sonntag 226.006 waren, wurden am Montag nur 130.000 Abstriche untersucht. Die Positivitätsrate lag damit bei 3,9 Prozent.198 neue Corona-Todesfälle kamen in 24 Stunden dazu. Damit liegt die Zahl der Todesfälle um 139 höher als noch als am Sonntag.Derzeit werden auf den Intensivstationen 2158 Covid-Patienten betreut, das sind 34 weniger als noch am Sonntag. Auf den Normalstationen in den italienischen Spitälern werden 15.427 Covid-Patienten gepflegt, 7 Patienten mehr als am Vortag.Damit entspannt sich die Lage auf den Intensivstationen zunehmend: Im italienweiten Durchschnitt sind die Intensivstationen zu 24 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Die kritische Schwelle liegt bei 30 Prozent. Die aktuellen Corona-Zahlen entsprechen dem Werten von Mitte Februar vor dem Ausbruch der dritten Infektionswelle in Italien.

stol