Italien: 553 Tote und 16.308 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Die Zahl der neu gemeldeten Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist wieder leicht gesunken. Am Samstag wurde von 553 Personen berichtet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 674 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 68.447. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Todesopfern.592.018 Personen befanden sich in Heimisolation. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 25.769 auf 25.364, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2819 auf 2784. Die italienische Regierung hat am Freitag eine Verschärfung der Anti-Covid-Restriktionen für die Weihnachtsfeiertage beschlossen. So soll ganz Italien vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner an Feiertagen und Wochenenden zur roten Zone erklärt werden. Damit werden Geschäfte und Lokale geschlossen bleiben und die Reisefreiheit stark beschränkt.

apa