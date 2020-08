Italien: 6 Tote und wieder mehr Infizierte

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 412 Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – nach 259 am Vortag.6 Menschen starben von Montag auf Dienstag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es 4.35.215 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben.Die Zahl der noch aktiv Infizierten lag bei 13.561, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 779 auf 801. Auf der Intensivstation befanden sich am Dienstag noch 49 Patienten. 12.711 Menschen waren in Heimquarantäne. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 202.461.In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es keine Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen blieb somit bei 16.833 stabil.68 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 160. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei 10 Patienten.

apa