Italien: 65 Corona-Todesopfer in 24 Stunden

Die Zahl der aktiv Infizierten fiel am Montag auf 34.730. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 4729 Personen. Auf den Intensivstationen des Landes lagen nur noch 283 Personen. Die Zahl der Menschen in Heimquarantäne sank unter die 30.000-Schwelle auf 29.718 Personen, 166.584 Corona-Infizierte gelten als genesen.In der Lombardei, dem Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 32 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.302. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Montag um 194, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 19.319. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 2708 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 107 Patienten. Seit Montag ist die Warn-App „Immuni“ in 4 italienischen Regionen – Ligurien, Marken, Abruzzen und Apulien – aktiv. Die Anwendung auf dem Smartphone soll Bürgern einen Hinweis senden, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Die kostenlose App, die das Mailänder Unternehmen „Bending Spoons“ entwickelt hat, wurde bereits von 2 Millionen Italienern aufs Handy heruntergeladen. Sie soll ab kommender Woche in ganz Italien aktiv sein.

apa