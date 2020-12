Italien: 683 Tote und 18.236 Neuinfizierte in 24 Stunden

Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Italien demnach wieder leicht gestiegen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 67.220. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Todesopfern.Derzeit befinden sich 606.061 Personen in Heimisolation. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 26.427, das sind 470 weniger als am Vortag, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 2855. Das sind 71 weniger als am Mittwoch.Italien startet am 27. Dezember zusammen mit den anderen EU-Ländern mit dem groß angelegten Anti-Covid-Impfplan, kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstag an. 1,83 Millionen Dosen Impfstoff gegen das Coronavirus erhält die italienische Regierung vom Hersteller Biontech/Pfizer für die erste Phase der Impfkampagne. Vorrang bei den Impfungen haben das Gesundheitspersonal, Patienten von Seniorenheimen und ältere Menschen.

apa