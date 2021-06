Italien: 776 Neuinfektionen und 24 Todesfälle

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 185.016 Corona-Tests durchgeführt. 776 davon fielen positiv aus, was einer Positivitätsrate von 0,4 Prozent entspricht.Die Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben weiter abgenommen. Stand Mittwoch befanden sich 247 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 23 weniger als noch tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden noch 1593 Corona-Patienten behandelt, was einem Rückgang von 83 Patienten im Vergleich zum Vortag entspricht.

stol