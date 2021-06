Italien: 835 Neuinfektionen und 31 Todesfälle

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 192.882 Corona-Tests durchgeführt.Die Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben weiter abgenommen. Stand Dienstag befanden sich 362 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 23 weniger als noch tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden noch 2289 Corona-Patienten behandelt, was einem Rückgang von 101 Patienten im Vergleich zum Vortag entspricht.Die Coronavirus-Lage beruhigt sich damit in Südtirol und ganz Italien weiter. Seit Montag ist auch eine neue Verordnung in Kraft. Vor allem die indische Variante Delta bereitet derzeit Kopfzerbrechen. Wie gefährlich diese Variante ist lesen Sie auf s+. Neben Tests ist die Impfung ein wichtiges Mittel im Kampf gegen das Virus. Warum auch Geimpfte sich weiter testen lassen sollten, lesen Sie hier.

