Italien: 932 Neuinfektionen und 22 Todesfälle

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 228.127 Corona-Tests durchgeführt. 932 davon fielen positiv aus, was einer Positivitätsrate von 0,4 Prozent entspricht.Die Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben weiter abgenommen. Aktuell befinden sich 204 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 9 weniger als gestern.Am meisten Positiv-Fälle meldete die Region Lombardei mit aktuell 140.

stol