Italien: Albanischer Drogenring zerschlagen

Die Razzia erfolgte in mehreren italienischen Städten sowie in Albanien, Belgien, Deutschland, Griechenland, Rumänien, Ungarn und den Niederlanden. Riesige Kokainmengen wurden von der Bande von Südamerika nach Europa geschmuggelt. Die Kriminalisten berichteten von brutalen Angriffen der Kartellmitglieder auf andere Drogenhändler. An den Ermittlungen beteiligte sich auch die niederländische Polizei sowie Eurojust und Europol.Der Anführer der Gruppe unterhielt Kontakte zu südamerikanischen Drogendealern und organisierte Lieferungen nach Italien und in andere EU-Länder mithilfe von Komplizen in Albanien und in den Niederlanden. Große Drogenmengen erreichten die Häfen von Antwerpen, Rotterdam und Bremen.Die Untersuchungen gegen das Drogenkartell hatten bereits 2015 begonnen und zur Festnahme von 84 Personen in Italien, in den Niederlanden, in Großbritannien, der Schweiz und Deutschland geführt. Damals wurden 4 Tonnen Kokain und 5,5 Millionen Euro beschlagnahmt.

apa