Italien: Alle Regionen bis auf Aosta weiß

Die neue Einstufung teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag in Rom mit.Mit Montag wurde die Risikoeinstufung für weitere 7 Regionen entsprechend abgeschwächt: Neben der Basilikata, Kalabrien,Kampanien, den Marken, Toskana und Sizilien, wechselt auch die Autonome Provinz Bozen in die weiße Zone. Nur Aosta bleibt gelb. Rote oder orange Zonen gibt es keine mehr. In weißen Zonen gelten nur noch wenige Einschränkungen. Vorsicht sei aber dennoch weiter geboten. Wie berichtet , ist um Mitternacht auch Südtirols Corona-Verordnung 25 in Kraft getreten. Seit heute gibt es keine nächtliche Ausgangssperre mehr, die Maske muss nur noch im Innenraum und bei Menschenansammlungen im Freien getragen werden.

