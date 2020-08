Italien: Altersschnitt bei Corona-Neuinfektionen sinkt auf 31

27,2 Prozent der positiv getesteten Italiener hätten sich im Ausland angesteckt. Die diagnostizierten Fälle seien weniger akut als zu Beginn der Epidemie in Italien Ende Februar, berichteten die ISS-Experten.Inzwischen werden aber auch wieder Infektionen in Altersheimen gemeldet. 21 Patienten eines Mailänder Seniorenheims wurden positiv auf das Coronavirus getestet, berichtete die Tageszeitung „Il Giorno“ am Freitag. Die Coronavirus-Träger seien symptomfrei. Das gesamte Personal wurde Kontrollen unterzogen. Lediglich ein Krankenpfleger habe sich angesteckt, hieß es.Der Präsident der Region Sardinien, Christian Solinas, bestritt indes Medienberichte, laut denen sich viele Urlauber auf der Insel angesteckt hätten. Die Insel sei bis vor Kurzem covidfrei gewesen, die Infektionen seien von den Touristen auf die Insel gebracht worden. Solinas bangt, dass der Alarm um die Infektionen auf der Insel dem Tourismus im September schaden könnte. Viele Aufenthalte seien bereits abgesagt worden. Vor allem in verschiedenen Nachtlokalen war es zu zahlreichen Neuinfektionen auf der Insel gekommen. In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten in 24 Stunden wieder kräftig gestiegen, allerdings ist jene der Todesopfer gesunken. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 1411 Neuansteckungen gemeldet, nach 1367 am Vortag. Allerdings auch bei einem neuen Testrekord innerhalb von 24 Stunden: Über 94.000 Abstriche wurden von Mittwoch auf Donnerstag ausgewertet.

apa/stol