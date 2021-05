Italien: Anzahl der Corona-Toten pro Tag unter 100 gefallen

So kletterte die Zahl der Personen, die sich seit Ausbruch der Epidemie im Februar 2020 mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 4,15 Millionen, geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom hervor.26,8 Millionen Dosen Impfstoff wurden seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember verabreicht. 8,3 Millionen Italiener, also 14,3 Prozent der Bevölkerung, haben bereits 2 Impfstoff-Dosen erhalten.3 Millionen weitere Dosen sollen diese Woche in Italien eintreffen.Regierungschef Mario Draghi leitet am Montag ein Treffen der Experten, welche die Regierung in Sachen Coronavirus beraten. Dabei sollen Lockerungen der Anti-Covid-Restriktionen beschlossen werden, die der Ministerrat am Mittwoch verabschieden soll. Sie sollen am 24. Mai in Kraft treten.Diskutiert wird über die Möglichkeit, dass das nächtliche Ausgangsverbot erst ab 23 Uhr und nicht mehr – wie seit November – ab 22 Uhr beginnt. Davon sollen vor allem Restaurants profitieren. Auf die Forderung rechter Parteien, die Ausgangssperre ganz abzuschaffen, will Draghi Medienberichten zufolge nicht eingehen.Für Italien-Urlauber aus anderen europäischen Ländern entfällt seit dem heutigen Sonntag die bisher notwendige Corona-Quarantäne nach der Ankunft. Für Einreisen aus den Ländern der EU, dem Schengen-Raum sowie Großbritannien und Israel ist jetzt nur noch ein negativer Test erforderlich. Bisher musste man 5 Tage in Quarantäne und am Ende einen zweiten Test machen.

apa