Italien: Belastung der Spitäler nimmt zu – Warnschwelle überschritten

Wie die Agentur für die regionalen Gesundheitsdienstleistungen (Agenas) berichtet, seien rund 12 Prozent der verfügbaren Intensiv-Betten mit Covid-Patienten belegt. Damit sei die Warnschwelle von 10 Prozent überschritten worden.Insgesamt sind mittlerweile 15 Prozent der Krankenhaus-Betten mit Corona-Patienten belegt, was einem neuen Höchstwert entspricht. 9 Regionen überschreiten die Warnschwelle sowohl was die Intensiv-Betten betrifft als auch im Hinblick auf die Krankenhaus-Betten insgesamt. Auch die Region Trentino-Südtirol befindet sich darunter.Am Sonntag befanden sich laut Daten des Gesundheitsministeriums rund 1089 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Insgesamt befinden sich in den Krankenhäusern in Italien derzeit über 9200 Corona-Patienten.

ansa/stol