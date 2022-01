Italien: Immer mehr Patienten im Krankenhaus – Lage in Südtirol stabil

Italien sieht sich derzeit mit einer enormen Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus konfrontiert. Über 2 Millionen Menschen gelten derzeit als aktiv Infiziert.Mit den steigenden Infektionszahlen nehmen auch die Zahlen der in den Krankenhäusern betreuten Covid-Patienten zu. Am Dienstag lagen italienweit 17.067 Patienten auf den Normalstationen, 1677 benötigten in Intensivbetreuung.Die Auslastung der Intensivabteilungen in Italien hat in einer Woche um ein Prozent zugelegt und liegt derzeit bei 18 Prozent, wie die Ansa berichtet. Südtirol liegt mit 17 Prozent Auslastung knapp unter dem italienischen Durchschnitt.Den Höchstenwert bei der Belegung der Intensivbetten verzeichnet das Trentino mit 31 Prozent, gefolgt vom Piemont (24 Prozent) und den Marken (22 Prozent).Auch die Belegung in den Normalstationen steigt in Italien um 1 Prozent auf insgesamt 27 Prozent. Hier liegt Südtirol mit 15 Prozent also deutlich unter dem italienischen Durchschnitt.Im Aostatal ist die Lage deutlich angespannter: 54 Prozent der Betten auf der Normalstation sind dort belegt. Dahinter liegen mit jeweils 38 Prozent Kalabrien und Ligurien.Am Dienstag verzeichnete Italien einen neuen Rekord bei den Impfungen gegen das Coronavirus. Über 686.000 Dosen wurden verabreicht, davon rund 77.500 Erstimpfungen. Von diesen gingen rund 48.000 an Kinder und 22.500 an über 50-Jährige, wie aus den Daten der Ansa hervorgeht.

pho