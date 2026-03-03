Man arbeite unermüdlich an weiteren Rückführungen, beteuerte Außenminister Antonio Tajani am Dienstag.<BR \/><BR \/>„Gemeinsam mit den italienischen Botschaften in der Region und in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden organisieren wir Rückführungsflüge, um auf die anhaltende Notlage zu reagieren“, hieß es. Nach Angaben des Außenministeriums sollen am Dienstag zwei Flüge rund 300 Personen von Maskat zum Flughafen Rom-Fiumicino bringen.<h3>\r\n70.000 Italiener halten sich in den Golfstaaten auf<\/h3>Rund 70.000 Italiener halten sich laut Tajani in den teils direkt vom Luftkrieg betroffenen Golf-Staaten auf. Weitere rund 200 Menschen kehren demnach mit einem Flug von Abu Dhabi nach Mailand zurück, darunter auch Schüler – überwiegend Minderjährige -, die an der internationalen Veranstaltung „World Students' Connection“ in Dubai teilgenommen hatten. <BR \/><BR \/>Das Ministerium teilte zudem mit, dass zwei Flüge der Etihad Airways von Abu Dhabi – einer nach Rom, einer nach Mailand – weitere Italiener zurückbringen sollen. Für Mittwoch ist ein weiterer Flug aus Maskat geplant.<BR \/><BR \/>Tajani ordnete in Absprache mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Entsendung eines zusätzlichen Teams nach Maskat an. Dieses soll aus Beamten, Carabinieri, Finanzpolizisten und einem Experten des Zivilschutzes bestehen, um die diplomatischen Vertretungen in der Region zu unterstützen.<h3>\r\nTask Force<\/h3>Das italienische Außenministerium hat außerdem eine Task Force eingerichtet, um Landsleute in der Region zu unterstützen. Sie umfasst 50 Mitarbeiter und verstärkt die bestehende Kriseneinheit. Sie ist über eine Notfallnummer erreichbar und soll hunderte eingegangene Hilfsanfragen koordinieren. Besonders betroffen sind Reisende, die wegen der Einschränkungen im Luftverkehr in Dubai festsaßen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fuer-suedtiroler-im-kriegsgebiet-alle-notfallnummern-auf-einen-blick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier alle Notrufnummern für Gestrandete.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Krieg%20in%20Nahost" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle alle News zum Krieg in Nahost.<\/a>