Italien berät über Impfpflicht für das Schulpersonal

Ziel ist ein möglichst „normaler“ Schulbeginn im September. Um dies zu ermöglichen, prüfe die Regierung aktuell jeden möglichen Weg, so Gesundheitsminister Roberto Speranza. Präsenzunterricht für alle, könnte somit auch die Impfpflicht für das Lehrpersonal voraussetzten.Eine Entscheidung darüber, will die Regierung Draghi bereits innerhalb der kommenden Woche, also noch vor der Sommerpause des Parlaments, treffen. Grund dafür ist die steigende Zahl an Infizierten und Patienten auf den Intensivstationen. Am Montag wurden in Italien 3117 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 182 Covid-Patienten lagen auf den italienischen Intensivstationen. Mindestens eine Impfung haben in Italien bisher 85 Prozent des Schulpersonals erhalten. Dabei variiert die Durchimpfungsrate beim Schulpersonal in den verschiedenen Regionen, betont Speranza. Ob die Impfpflicht von Region zu Region variieren könne bleibt derzeit noch unklar.Außerdem ging aus dem Gespräch zwischen hervor, dass die Schüler auch im September weiterhin die Masken in den Klassenzimmern tragen werden, da sich Italien weiterhin in einer Situation befindet, die zur Vorsicht mahnt. Fernunterricht will die Regierung aber ein für alle Mal überwinden, weshalb die Impfraten erhöht werden müssen.Die Ministerin für Chancengleichheit und Familie, Elena Bonetti, sagte: „Wir werden innerhalb der Regierung ernsthaft über die Hypothese einer Impfpflicht für diejenigen nachdenken, die in der Schule arbeiten und eine große Verantwortung haben.“

ansa/stol