Italien bereitet Evakuierungsaktion im Sudan vor

Deutschland beginnt Einsatz für Evakuierung

Man werde sich außerdem an der Evakuierung von Schweizer Staatsbürgern und den Mitarbeitern der apostolischen Nuntiatur vor Ort – also der vatikanischen Botschaft – sowie von etwa 20 weiteren europäischen Bürgern beteiligen. „Insgesamt etwa 200 Zivilisten werden von unserem Militär evakuiert werden müssen“, sagte der Politiker weiter.Tajani hat nach eigenen Angaben von beiden Konfliktparteien Sicherheitsgarantien während der italienischen Evakuierungsaktion erhalten. Der zuständige Krisenstab in Rom stehe in dem Zusammenhang in ständigem Kontakt mit dem Krisenstab der Europäischen Union.Zwei Transportflugzeuge der Luftwaffe mit Spezialkräften der italienischen Armee und der Carabinieri an Bord seien für die Aktion bereits aus Dschibuti in Richtung Khartum gestartet, zitierten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto.Sudans De-facto-Präsident und Oberbefehlshaber der Armee, Abdel Fattah al-Burhan, hatte der Evakuierung von Bürgern anderer Staaten und diplomatischen Vertretern am Samstag zugestimmt. Die Armee kämpft im Sudan gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit Rapid Support Forces (RSF) um die Macht.Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Für die Rettungsmission flog die Luftwaffe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Militärtransportern in das von Kämpfen erschütterte Land.