Italien: Bereits 15.000 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft

Um den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu gewinnen, hat Italien beschlossen, auch die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen zu impfen. Begonnen wurde diese Woche damit und es wurden bereits über 15.000 Impfungen vorgenommen. In Südtirol beginnt man mit der Kinderimpfung einige Tage später , nämlich an diesem Samstag.Insgesamt wurden in Italien bislang 104,2 Millionen Impfstoffe verabreicht. Südtirol ist, was die Impfungen anbelangt, weiterhin Schlusslicht in Italien.

stol