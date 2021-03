Italien: Bettlerin meldet Fund von 7000 Euro

Die Frau meldete den Fund einem Blumenhändler, der die Polizei benachrichtigte. Die Polizeizentrale schickte 2 Beamte los, die bei der Überprüfung der Geldtasche feststellten, dass sich darin neben Dokumenten 7000 Euro in bar befanden. Der Eigentümer, ein in der Gegend ansässiger Handelsvertreter, bekam die Börse in der Polizeikaserne wieder.Die Finderin hat Anspruch auf eine Belohnung in Höhe eines Zwanzigstels der gefundenen Summe, wenn sie darum ansucht. Das sieht das italienische Zivilgesetzbuch vor.

apa