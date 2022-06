Italien: Bleibt die Maskenpflicht bei der Arbeit?

Seit einigen Tagen steigen die Infektionszahlen in Italien und auch in Südtirol wieder deutlich an. Das Coronavirus ist also weiterhin im Umlauf und die Gefahr scheint auch nach über 2 Jahren noch nicht gebannt.So sieht es auch die italienische Regierung, die am Donnerstag bei einem Treffen mit den Sozialpartnern einen Entwurf zur Aktualisierung der Anti-Corona-Maßnahmen im Privatsektor vorlegen will.Darin vorgesehen ist laut Nachrichtenagentur Ansa eine FFP2-Masken-Pflicht, sowie eine Fiebermessung beim Eintritt am Arbeitsplatz. 37 Grad Celsius soll die Körpertemperatur nicht überschreiten dürfen.Außerdem soll das Smart Working intensiviert werden, vor allem für Risikopatienten, da es „ein nützliches Instrument zur Eindämmung des Coronavirus darstelle.“Selbiges wird auch den FFP2-Masken angerechnet, deren Verfügbarkeit bei besonders „risikoreichen Arbeitsbedingungen“ vom Arbeitgeber bereit gestellt werden müssen.Vorgesehen ist in dem Entwurf zudem eine periodische Sanifizierung der Arbeitsplätze, sowie eine Verpflichtung der Arbeitskräfte zur gründlichen Handhygiene.Schließlich wird in dem Entwurf darauf hingewiesen, dass ein gestaffelter Ein- und Ausgang sowie eine kontinuierliche Belüftung der Räume erforderlich sind.