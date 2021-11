Italien: Booster-Impfung für 40- bis 60-Jährige ab Dezember

„Die dritte Dosis ist absolut strategisch für die Impfkampagne: 83,7 Prozent der Italiener sind durchgeimpft“, so Speranza. Auch Personen, die mit einer Einzeldosis des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson geimpft wurden, sollen 6 Monate nach der ersten Dosis eine Auffrischung mit einem mRNA-Vakzin, zum Beispiel von BioNTech/Pfizer oder Moderna, bekommen.Die Regierung prüft die Möglichkeit, dass die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Seniorenheimen, auch für die Auffrischungsimpfung gelten soll.Seit dem 15. Oktober gilt in Italien eine 3G-Pflicht für alle italienischen Arbeitnehmer. Die Maßnahme ist umstritten. Protestaktionen gegen die 3G-Pflicht gab es Samstag in Triest, in Mailand und in mehreren anderen Städten.

apa/pho