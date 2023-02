Italien diskutiert über Haftbedingungen für Mafiosi und Terroristen

Hungerstreik gegen Haftbedingungen

Spannungen zwischen Regierung und Opposition

Einige Linkspolitiker, Intellektuelle und Künstler unterstützen seine Kampagne. Für die Lockerung der Haftbedingungen, denen Cospito unterzogen ist, kam es zuletzt zu Anarchistenprotesten in mehreren italienischen Städten.„Artikel 41-bis“ ist ein Artikel des italienischen Strafvollzugsgesetzes und das härteste Gefängnisregime im Land. Das Gesetz erlaubt es dem Justizminister, das harte Gefängnisregime für einige Gefangene anzuwenden, die wegen Mafiaverbrechen und wegen Terrorismus oder der Untergrabung der demokratischen Ordnung inhaftiert sind. Der Zweck des harten Gefängnisregimes besteht darin, Kontakte zwischen Häftlingen und ihren kriminellen Organisationen zu verhindern.Gegen dieses Haftsystem führt Cospito einen Hungerstreik, der in Italien für Aufsehen sorgt. Der Häftling hat bereits 45 Kilo verloren, seine Gesundheit ist stark gefährdet. In Linkskreisen wächst die Forderung nach einer Lockerung des strengen Haftregimes, das laut einigen Juristen eine Verletzung der Menschenrechte darstelle. Eine Petition für die Lockerung von Cospitos Haftbedingungen wurde von mehreren prominenten Linkspolitikern unterzeichnet. Die Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni bleibt aber hart. „Man verhandelt nicht, wenn man mit Gewalt konfrontiert wird“, betonte Justizminister Carlo Nordio.Unterdessen kam es im Abgeordnetenhaus zu Spannungen zwischen den Fratelli d'Italia (FdI), der Partei von Premierministerin Meloni, und der oppositionellen Linken. FdI-Abgeordneter Giovanni Donzelli ging auf den Fall Cospito ein und beklagte, dass vier linke Abgeordnete, darunter Ex-Justizminister Andrea Orlando und die sozialdemokratische Fraktionschefin Debora Serracchiani, Cospito am 12. Jänner in der Strafanstalt von Sassari auf Sardinien besucht und ihn „in seinem Kampf ermutigt“ hätten.„Ich möchte wissen, ob die Linke auf der Seite des Staates oder der Terroristen steht“, fragte Donzelli provokativ. Er beklagte, dass sich Cospito laut abgehörten Telefongesprächen mit Mafiosi unterhalten hatte. Diese hätten ihn bei seinem Kampf für die Abschaffung des harten Haftregimes ermutigt, dem auch der vor zwei Wochen festgenommene Mafiaboss Matteo Messina Denaro unterzogen wird.Prompt forderte die Demokratische Partei Donzelli auf, sich zu entschuldigen. Niemand dürfe das Engagement der Partei im Kampf gegen die Mafia in Frage stellen, beklagte Serracchiani. Donzelli lehnte es ab, sich zu entschuldigen. Cospito verbüßt eine Haftstrafe von 20 Jahren für einen Bombenanschlag auf eine Carabinieri-Polizeischule 2006 und weitere zehn Jahre und acht Monate für die Verletzung des Geschäftsführers der Gesellschaft Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, im Jahr 2012 in Genua. In der vergangenen Woche wurden italienische diplomatische Vertretungen in Berlin und Barcelona Ziele von Vandalismus, und am Samstag kam es im römischen Stadtteil Trastevere zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen anarchistischen Gruppen und der Polizei.