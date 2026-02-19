Agrarlandesrat Luis Walcher und die heimischen Metzger warnen vor einem solchen Schritt. Ihr Argument: Es sei ökologisch sinnvoller, Tiere am Lebensende zu verwerten, statt sie „in Krematorien zu verbrennen“. Zudem sei das Fleisch fettarm, eisenreich und Teil vieler traditioneller Rezepte.<BR \/><BR \/>Anders sieht das Senatorin Julia Unterberger: Sie sieht in dem Gesetzesentwurf einen längst überfälligen „kulturellen Wandel“.<BR \/><BR \/><i>Ist das Verbot ein notwendiger Schritt für den Tierschutz oder ein unnötiger Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Konsumenten?<BR \/>Stimmen Sie ab bei unserer Frage des Tages!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="453778" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pferdefleischverbot-erhitzt-die-gemueter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Hintergründe und weitere Stellungnahmen aus Südtirol lesen Sie hier.<\/a>